Noch gibt es Gegner

Narrative, man kann auch Erzählungen oder Geschichten sagen: Der Begriff ist mehrdeutig. Wenn es um Literatur geht, kann man fragen, was erzählt wird, wie es erzählt wird und in welchem Medium. Auf einer übergreifenden Ebene geht es darum, welche Vorstellung eine Gesellschaft über sich selbst und ihre Geschichte formuliert. Dass 1989 die Bewohner der DDR in einer friedlichen Revolution den Totalitarismus beseitigt und das Tor für eine Zukunft in Freiheit, Demokratie und Wohlstand geöffnet habe, ist ein solches Narrativ. Erzählungen müssen nicht stimmen, um zu wirken.

Zu dem Thema »Linke Narrative für das 21. Jahrhundert« hat die Zeitschrift Undercurrents – Forum für linke Literaturwissenschaft am vorigen Donnerstag und Freitag in Zusammenarbeit mit dem Literaturforum im Brecht-Haus einen zweitägigen Workshop veranstaltet. Pandemiebedingt waren das abschließende Podium wie die Diskussionen ins Internet verlegt. Die literaturwissenschaftlichen Antwortversuche auf die Frage, worüber zu schreiben sei und wie, erwiesen sich in mehrerer Hinsicht als praxisnah. So präsentierten Wiebke von Bernstorff und Yasemin Dayıoğlu-Yücel ihr Projekt kollektiven Schreibens und dessen methodische Grundlegung. Chris Reitz stellte unter dem Titel »Den Riot schreiben« Dichtung vor, die Aufstände in den kapitalistischen Zentren zum Thema hat. Dabei wurde klar, welcher Logik die Proteste der Marginalisierten folgen, welche Kraft das gemeinsame Erlebnis vermittelt, aber auch, wie Lyrik danach den Verlust dieser Gemeinsamkeit verarbeitet. Sebastian Schuller stellte das US-amerikanische Magazin Locust Review vor, das sich in Aufmachung wie Themenwahl an die kapitalistisch geprägte Massenkultur anlehnt, doch versucht, diesen »kapitalistischen Realismus« sozialistisch umzufunktionieren. Als theoretischen Bezugspunkt nannte Schuller Bertolt Brechts Radiotheorie und dessen Hoffnung, das Potential des damals neuesten Mediums – den Eigentumsverhältnissen entgegen – nutzen zu können.

Das berührt die Frage, wie linke Inhalte über kleine Gruppen hinaus wirksam werden können. Mareike Gronich befasste sich mit dem Roman »Q« des italienischen Autorenkollektivs »Wu Ming«, der die deutschen Bauernkriege und den Aufstand der Wiedertäuferbewegung im 16. Jahrhundert zum Modell für die Gegenwart nehme. Wu Ming sei es gelungen, einen linken Mythos zu schreiben, doch um den Preis, die fast ausschließlich männlichen positiven Helden auf der einen Seite einem Verschwörer entgegenzustellen, der am Ende siegt. Die Analyse historischer Bedingungen fehlt, das Gute scheitert einfach am Bösen – führt, wie Gronich erwog, eine Linie vom linken Roman »Q« zu der rechten Verschwörungstheorie Q-Anon? Aber bleibe nicht Literatur, die die Komplexität der Geschichte zeigt, stets eine für Minderheiten? Wie man differenziert bleiben und zugleich politisch wirken könne, war ein Hauptthema der ausführlichen Gespräche, für die Zeit genug war, denn die Beiträge sollten vorab gelesen werden.

Mit der Orientierung auf das 21. Jahrhundert, so wichtig sie ist, ging allerdings eine gewisse Geschichtsvergessenheit einher. Historische Romane mit Erfolg beim Publikum, die das Geschehen nicht vereinfachen, findet man im 19. Jahrhundert wie auch etwa bei Lion Feuchtwanger. Auch spielten die sozialistischen Staaten und das, was man im Guten wie Schlechten aus ihnen lernen kann, kaum mehr eine Rolle. Eine Ausnahme war Sebastian Schweer, der Sascha Rehs Roman »Gegen die Zeit« über kybernetische Wirtschaftsplanung in Chile vor dem Militärputsch 1973 und Dietmar Daths Erzählung »Deutsche demokratische Rechnung« vorstellte. Ästhetische Theorien und Erfahrungen aus sozialistischen Ländern fehlten ganz; es dominierten die Ansätze eines »westlichen Marxismus«, der freilich politisch bislang noch niemals erfolgreich war.

Ob sich das mit den Ansätzen eines »jüdisch-postmigrantischen Antifaschismus« ändert, die in einem eigenen Panel diskutiert wurden, bleibt abzuwarten. Die von Jara Schmidt und Jule Thiemann vorgestellten Interventionen Max Czolleks gegen eine angebliche deutsche Leitkultur und der von Anna Maria Spener analysierte Roman »Winternähe« von Mirna Funk sind zweifellos geeignet, gerade ein linksliberales Einverstandensein mit dem Bestehenden zu irritieren. Es stimmt, dass das Leben von Juden deutlich vielfältiger ist als oft von nichtjüdischen Deutschen vermutet. Es stimmt auch, dass Schuldbekenntnisse bezüglich der Verbrechen der Nazis mittlerweile Bestandteil offizieller deutscher Politik sind, und es irritiert, wenn Juden einmal nicht die in dieser Inszenierung vorgesehene Rolle spielen wollen.

Allerdings wurde der Begriff des »Postmigrantischen« überfrachtet. Zwar haben wir fast alle in einer globalisierten Welt mit den Folgen von Wanderungsbewegungen zu tun. Dennoch kann das Postmigrantische nicht die Funktion einnehmen, die für linke Erzählungen einst die Klasse hatte. Klasse bezeichnet eine objektive Position in der Gesellschaft, die allerdings zu Bewusstsein kommen und Praxis werden muss. Migration führt zu Erfahrungen, die je nach Klassenposition völlig unterschiedlich sind und darum nicht politisch gebündelt werden können.

Es bleibt ein Verdienst der Tagung, ohne Bedenken hinsichtlich des akademisch Karrieretauglichen ernsthaft über Klasse und Antifaschismus gesprochen zu haben. Die meisten Beteiligten waren jung – wichtig in einem Fach, in dem die Westlinken seit langem in Pension sind und die Ostlinken abgewickelt wurden. Die Diskussion feierte keine fröhliche Diversität, sondern kam immer wieder auf die Frage zurück, wo sich denn gesellschaftlich Verbindendes findet und wie dies praktisch werden könne. Strategisch klug war es, wenn Julia Fritzsche in der abschließenden Podiumsdiskussion positive linke Geschichten forderte. Statt »No borders!« zu rufen und so an Grenzen zu erinnern, gehe es um Erzählungen, wie Grenzen überwunden wurden; statt um eine Fixierung auf das Miese um Beispiele dafür, zu welcher Solidarität Menschen fähig sind. Das ist bedenkenswert. Aber noch gibt es Grenzen, noch gibt es Gegner; und deshalb ist noch ein Konfliktdenken nötig, das zu Unrecht als männlich-mythisch abgetan wurde und in der strategischen Planung über spontane Riots hinausgehen muss.