Rotlicht: Anthroposophie

imago/United Archives International Meister Steiner in seinem Sakralbau, dem Goetheanum, bei der Arbeit (Aufnahme von 1919)

Die Hautcreme für zarte Babypopos von Weleda, biologisch-dynamische Karotten der Marke Demeter und die Waldorfschule basieren auf der Lehre der Anthroposophie, einer okkult-esoterischen Weltanschauung. Ihr Erfinder Rudolf Steiner (1861–1925) war im antisemitischen und deutschnationalen Milieu Österreichs aufgewachsen. Als Student schrieb er, das Judentum habe »keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte«. In den bürgerlichen Salons in Wien lernte er den Hokuspokus der spiritistischen Sitzungen kennen. Damals warnte Steiner seine Freunde allerdings noch vor »Gehirnerweichung« durch Esoterik.

Nach der Jahrhundertwende folgte die Wende des prekär beschäftigten Akademikers. Steiner schloss sich der internationalen theosophischen Bewegung an, wurde Generalsekretär der deutschen Sektion und studierte die einschlägigen Werke, bevor er sich mit seinen Getreuen abspaltete und die anthroposophische Gesellschaft gründete. Er präsentierte sich als Hellseher und wurde als »Menschheitsführer« und Wiedergeburt von Aristoteles verehrt – dabei rührte er bloß Versatzstücke aus Buddhismus, Hinduismus und Christentum mit Darwinismus und Kulturpessimismus zusammen.

Die Anhänger der Anthroposophie sehen diese als Wissenschaft und behaupten, durch spezielle Techniken der Meditation, der Imagination, Inspiration und Intuition mit höheren Welten in Kontakt treten zu können. Der Grundgedanke ist, dass das menschliche Ich göttlicher Natur ist, aber einen langen Zyklus von Reinkarnationen durchschreiten muss, um ein Bewusstsein davon zu entwickeln. Dazu übernahm Steiner von den theosophischen Gurus eine spezielle »Rassenlehre«. Demnach treten auf diesem Planeten sieben »Wurzelrassen« mit je sieben »Unterrassen« auf, in denen sich die spirituelle Evolution des Individuums und der Menschheit ausdrückt. Spirituell hoch entwickelte Wesen inkarnieren in fortgeschrittenen »Rassen«, entwicklungsunfähige Wesen in niederen »Rassen«. Juden inkarnierten demnach immer wieder als Juden, solange sie sich weigerten, Christus anzuerkennen.

Steiner war überzeugt, dass nur die »weiße Rasse« am Geiste teilhat, während Schwarze überhitzte Triebwesen seien und Juden zersetzend wirkten. Speziell die Deutschen hätten die Mission, das göttliche Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wertete er den Ersten Weltkrieg als Verschwörung von Freimaurern, Jesuiten und Juden gegen Deutschlands Mission. In Steiners Welt spuken Engel und Dämonen, Volks- und Rassengeister, Elfen und Elementargeister. Bizarre Vorstellungen wie die Lehre von Karma und Wiedergeburt gelten als Grundlage der Waldorfschule. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft basiert auf einigen Vorträgen Steiners, in denen er über »Offenbarungen des Stickstoffs« oder »geistigen Mist« aus Kuhhörnern sprach. Später kollaborierten Funktionäre des »Reichsverbandes für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise« mit dem Naziregime.

Anthroposophen erklärten Erdbeben, Tsunami und die Reaktorkatastrophe in Fukushima als »Karmaausgleich« für den Materialismus der Japaner. Aktuell sind Anthroposophen im »Querdenker«-Spektrum stark vertreten. Professor Christoph Hueck, ein Biologe und Waldorfpädagoge, plädiert für ein spirituelles Verständnis der Coronapandemie. Das »unbedingte Festhalten am Leben« sei Ausdruck von Menschen, die nicht spüren könnten, »dass sie seelisch-geistig unsterblich sind«. Habe man das begriffen, werde man verstehen: »Wenn ich sterbe, werde ich viel bewusster und freier werden«. Der Zynismus angesichts der Qualen der Pandemieopfer wird spirituell veredelt: »Aus anthroposophischer Sicht kann Leiden als ein tiefer karmischer Entwicklungsimpuls verstanden werden.«