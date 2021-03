Nachschlag: Bildet Holzpflockbanden

netflix Bangemachen gilt nicht, erst recht nicht bei Vampiren. Die Kids nehmen den Kampf auf

Klar, es geht auch subtiler. Aber die Gentrifizierung mal als Invasion von (ausschließlich weißen) Vampiren darzustellen ist eine originelle Variante des schwarzen Neighborhood-Movies. Auch dieser von Osmany Rodriguez inszenierte Jugendfilm treibt dabei auf das übliche Finale zu: Spitze Holzpflöcke müssen von unerschrockenen Helden in kalte Vampirherzen getrieben werden, dass es nur so spritzt. Der Name »Murnau« für die Tarnfirma, unter der die Familie der Untoten in der Nachbarschaft Laden für Laden aufkauft, deutet an, dass man das Genre hier nicht revolutionieren wollte. Aber als Einwohner der Bronx orientieren sich die jugendlichen Helden in ihren Kampftechniken immerhin an »Blade« (Norrington, 1998) mit dem schwarzen Helden Wesley Snipes in der Titelrolle. Und transportieren so nebenbei noch so etwas wie Black Empowerment. Was also tun, wenn ein spitzzahniger Immobilienmakler vor der eigenen Ladentür steht? Bildet Holzpflockbanden! (mis)