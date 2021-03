Mai, Hoffmann

imago images/Future Image Schwer beliebt: Jürgen Mai

Nachdem er sich als Bernd Jensen in der Serie »Berlin, Berlin« (2002–2004) zahlreiche Sympathien erwarb und auch einen Fernsehpreis erhielt, sah man Jürgen Mai wieder öfter auf dem Bildschirm. Mit der Titelrolle in »Terra Max« hatte er 2012 bis 2015 auf dem Kika eine phantasievolle und weiterbildende Serie. In Wiederholungen erlebte man ihn in Folgen der DFF-Serien »Johanna« und »Flugstaffel Meineke« wieder. Eine seiner schönsten Rollen spielte er als antifaschistischer Vater in »Die Sprungdeckeluhr«, einem der letzten Defa-Kinderfilme. Der sympathische Schauspieler, der am Sonnabend seinen 70. Geburtstag begehen kann, hat sich auch als Regisseur und Intendant dem Theater verschrieben, u. a. an Dresdner Bühnen. Als Schauspieler war er der wirre Klapproth in »Pension Schöller«, und seine Frau Ulrike Mai und seine Tochter Theresa Scholze (aus einer früheren Verbindung) waren auch dabei. Vielleicht schafft er es im neuen Lebensjahr, auch mal mit seiner TV-erfahrenen Tochter Caroline Scholze zu filmen.

Jutta Hoffmann, die an diesem Mittwoch vor 80 Jahren bei Halle geboren wurde, hat den heimischen Zungenschlag noch drauf. In der TV-Serie »Motzki« gab sie 1993 als Gegenspielerin von Jürgen Holtz Kostproben davon. Am längsten hat sie wohl an Berliner Bühnen gearbeitet, lange im Osten, kürzer im Westen. Sie war in München und Hamburg zu Haus, wo sie als Professorin den Nachwuchs unterrichtete. Ihre Wahlheimat ist jetzt Potsdam, wo sie schon an der Babelsberger Filmhochschule studierte. Daher widmet das Potsdamer Filmmuseum der Hoffmann eine Filmreihe – erst mal digital, später hoffentlich auch im Marstall. Jeweils vier Filme geben in den Monaten März bis Mai einen Einblick in das Schaffen der Ausnahmeschauspielerin, die auf Festivals gefeiert wurde.

Den Auftakt der Reihe machte eine ihrer schönsten und umstrittensten ­Defa-Filme. Für »Karla« über die Schwierigkeiten einer Lehrerabsolventin stand sie 1965 für ihren damaligen Mann, den Regisseur Herrmann Zschoche, vor der Kamera. Für beide war es bitter, dass erst das Jahr 1989 kommen musste, ehe der Film ein Publikum erreichte. Es folgt die Komödie »Das Versteck«, den Frank Beyer mit ihr und Manfred Krug 1976 drehte, als gerade die Auseinandersetzungen um Wolf Biermann das Klima vergifteten. Krug ging, und der Film wurde 1978 ohne offizielle Premiere in einigen Kinos der DDR gezeigt. Jutta Hoffmann blieb noch ein paar Jahre tapfer in der DDR, deren Staatsbürgerschaft sie auch nie ablegte. Von den TV-Produktionen aus diesen Jahren stechen zwei heraus, die das Filmmuseum vorstellt. Thomas Langhoff inszenierte 1980 Ibsens »Hedda Gabler« mit Hoffmann in der Titelrolle, und Peter Vogel adaptierte 1983 Stephan Hermlins antifaschistische Novelle um Emigrantenschicksale im besetzten Frankreich in »Die Zeit der Einsamkeit«. Die Reihe wird im April fortgesetzt.