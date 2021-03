Sozialverband VdK kritisiert Impfstrategie

Berlin. Der Sozialverband VdK hat ein weiterhin schleppendes Tempo bei Coronaimpfungen in den Ländern kritisiert. »Der Impfstoff ist da, verkommt aber teils in den Impfzentren«, sagte Präsidentin Verena Bentele am Dienstag. Beim Verband meldeten sich immer mehr Mitglieder, die chronisch krank oder behindert seien und sich impfen lassen wollten, aber verzweifelt auf Termine warteten. Der VdK monierte, dass der Bund das Verfahren den Ländern und Landräten überlasse. Diese seien offensichtlich heillos überfordert, Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen ausfindig zu machen. (dpa/jW)