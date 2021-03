»Finanziell profitiert sie von der Bundeswehr«

imago images/PEMAX Bei Propagandisten hochbegehrt: Werbefläche mitten im Bahnhof Berlin-Friedrichstraße (7.1.2021)

Die Deutsche Bahn lehnt es ab, in Bahnhöfen Plakate aufhängen zu lassen, die sich kritisch mit der Bundeswehrpräsenz an Schulen auseinandersetzen. Im Schreiben an die hiermit beauftragte Firma Ströer begründete die Bahn, dass sie »ihre Neutralität wahren« wolle. Sind Ihre Plakate so provokativ?

Keineswegs. Die Zielrichtung ist, die Friedensbildung an Schulen auszubauen. Dabei geht es um die Frage, wie friedliches Zusammenleben hier und weltweit gut funktionieren kann. Wir kritisieren, dass in den Schulen ständig Jugendoffiziere und Karriereberaterinnen unterwegs sind, die Minderjährige für den Dienst in der Bundeswehr anwerben. Die Slogans auf unseren Plakaten: »Krieg war gestern. Heute erklären wir Frieden« und »Bildung ist die beste Verteidigung«.

Die Bahn akzeptiert weder Ihre Plakate noch Werbung der jungen Welt – dafür aber die der Bundeswehr-Kampagne »Mach, was wirklich zählt«. Wie ist zu erklären, dass die Bahn mit der Bundeswehr offenbar so verbandelt ist?

Über die Gründe dafür können wir nur mutmaßen. Bei dem Unternehmen herrscht nur wenig Transparenz, es muss für mehr Offenheit sorgen. Finanziell profitiert es von der Bundeswehr. Zum Beispiel durch ein Abkommen zwischen dem Bundesverteidigungsministerium und der Deutschen Bahn, dass Soldatinnen und Soldaten in Uniform kostenfrei in den Zügen fahren können. Das gilt übrigens für junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr nicht.

Sie haben die Bahn am 10. Februar schriftlich aufgefordert, ihre Entscheidung zu revidieren, und auch Bundestagsabgeordnete mit einer Erklärung dazu angeschrieben. Gab es darauf schon Reaktionen?

Bislang hat noch niemand darauf geantwortet. Wir erleben aber immer wieder, dass uns Menschen kontaktieren, weil sie sich über die Plakate der Bundeswehr empören, die in den Bahnhöfen aushängen. Unsere Sorge ist, dass so der angebliche Beruf des Bundeswehrsoldaten normalisiert werden soll. Das ist aber kein Beruf wie jeder andere und die Bundeswehr auch kein normaler Arbeitgeber. Diese Ausbildung lehrt das Töten. Jungen und Mädchen sollen schon mit 17 Jahren zur Bundeswehr, können aber in dem Alter möglicherweise noch gar nicht ermessen, was das bedeutet. Zudem machen sie dort das gleiche militärische Training wie Erwachsene. Es gibt kein Jugendarbeitsschutzgesetz, keine besonderen Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Belästigung oder Missbrauch. Die Skandalliste bei der Bundeswehr ist lang, bis hin zu Machtmissbrauch und rechtsextremen Vorfällen. Dazu gibt es kritische Stimmen in der Bevölkerung. Jugendliche und Eltern ärgern sich, dass sie ungefragt Werbung per Post von der Bundeswehr erhalten – und sind verwundert, wo die Bundeswehr ihre Adressen her hat. Die Einwohnermeldeämter geben die weiter, dem kann man aber widersprechen. Die Kampagne »Unter 18 nie! Keine Minderjährigen in der Bundeswehr« fordert, das Rekrutierungsalter für den Militärdienst anzuheben und ein Verbot jeglicher Bundeswehrwerbung bei Minderjährigen.

Welche Motivation ist dahinter zu vermuten, wenn die Bundeswehr mit ihrer Kampagne mit großflächigen Plakaten in Bahn-, S- und U-Bahnhöfen bundesweit immer aggressiver wirbt?

Sie gibt 30 Millionen Euro für ihre Öffentlichkeitskampagne pro Jahr aus. Denn die Bundeswehr hat Nachwuchsprobleme, sie kann viele ihrer offenen Stellen nicht besetzen.

Plant Ihr Bündnis von Friedensorganisationen, Gewerkschaften und kirchlichen Gruppen die Kampagne auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 14. März?

Es geht darum, die Friedensbildung stärker zu institutionalisieren. Wir werden unsere Plakate vom 5. bis 15. März aufhängen und die Aufmerksamkeit für unsere Forderungen an alle politischen demokratischen Parteien nutzen: Wir fordern eine entsprechende Professur hierfür an Universitäten. Bei der Servicestelle Friedensbildung in Baden-Württemberg müssen Personal und Finanzen aufgestockt werden.