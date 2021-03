Leichte Lockerungen geplant

imago images/IPA Photo Angesichts milderer Temperaturen drängt es wieder viele nach draußen: Passanten in Nürnberg (24.2.2021)

Nach monatelangen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Coronapandemie planen Bund und Länder ab kommender Woche weitere Öffnungsschritte, teils regional abgestuft und abhängig von den jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzen. Grundsätzlich soll der sogenannte Lockdown allerdings mit Verweis auf die neuen Virusvarianten bis zum 28. März verlängert werden. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor, der aber dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. Verknüpft werden sollen die Öffnungen demnach mit umfangreichen Ergänzungen bei der Teststrategie, die bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden sollen.

Das Papier, das von einer Runde aus Kanzleramt, Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet wurde, liegt der Nachrichtenagentur dpa vor. Demnach sollen von kommender Woche an wieder Treffen des eigenen mit einem weiteren Haushalt möglich sein, beschränkt auf maximal fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Derzeit sind private Zusammenkünfte nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Bei entscheidenden Punkten wird in dem Papier offengelassen, von welcher Inzidenz an bestimmte Schritte gelten sollen – etwa die Öffnung des Einzelhandels, von Museen oder für Sport. Hier sollen Öffnungsschritte je nach Land oder Region möglich sein.

Einer der größten Konfliktpunkte bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch dürfte sein, von welchen Inzidenzen an diese Regeln gelten sollen. Eine »Notbremse« soll dafür sorgen, dass regionale Öffnungen bei steigenden Infektionszahlen wieder zurückgenommen werden. Die Verhandlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, das Papier verändere sich ständig, hieß es. Dem Beschlussentwurf zufolge könnte es – unterstützt von massenhaften Schnelltests – stufenweise weitere Öffnungen geben: als nächstes – nach Schulen und Friseuren – überall, wo noch nicht geschehen, etwa Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Mit diesen Regeln soll wieder eine gewisse Einheitlichkeit unter den Ländern hergestellt werden, nachdem einige bei der Öffnung von Baumärkten und Blumengeschäften vorgeprescht waren. (dpa/jW)