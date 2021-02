Niger: Oppositionsführer beansprucht Sieg

Niamey. Nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Niger hat Oppositionsführer Mahamane Ousmane am Mittwoch den Sieg für sich beansprucht. Am Vorabend hatte die Wahlbehörde den früheren Außen- und Innenminister Mohammed Bazoum zum Sieger erklärt. Aus der Auszählung seiner »Delegierten« in den Wahllokalen gehe hervor, dass er 50,3 Prozent der Stimmen erhalten habe, erklärte Ousmane in einer Videobotschaft. Nach Angaben der Wahlbehörde erhielt hingegen Bazoum fast 56 Prozent der Stimmen, das Ergebnis muss noch vom Verfassungsgericht bestätigt werden. Am Dienstag war es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern Ousmanes in Niamey gekommen, auch aus Zinder wurden Proteste gemeldet. (AFP/jW)