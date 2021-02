Große Nachfrage nach Coronaausweis in Israel

Tel Aviv. Kurz nach der Freischaltung haben sich Hunderttausende Israelis den sogenannten Grünen Pass heruntergeladen, der Covid-19-Genesenen und gegen den Coronavirus Geimpften spezielle Erleichterungen gewährt. Seit Sonntag hätten sich mehr als 400.000 Menschen die Bescheinigung erstellt, sagte Rona Kaiser der dpa laut Meldung vom Mittwoch. Sie leitet im israelischen Gesundheitsministerium die Digitalabteilung. Der »Grüne Pass« erlaubt unter anderem den Besuch von Fitnessstudios, Theatern und Sportveranstaltungen sowie die Übernachtung in Hotels. Nichtgeimpfte dürfen seit Sonntag wieder in Einkaufszentren, Museen, Bibliotheken und Gebetshäuser gehen. Zudem billigte das israelische Parlament am Mittwoch ein Gesetz, das die Weitergabe von Daten Nichtgeimpfter an Ämter und Behörden vorsieht. »Ziel ist es, diesen Einrichtungen zu ermöglichen, die Menschen persönlich dazu zu ermutigen, sich impfen zu lassen«, hieß es in einer Mitteilung. (dpa/jW)