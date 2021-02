Venezuela: Ämterverbot für Exparlamentarier

Caracas. In Venezuela ist es 28 ehemaligen Parlamentsabgeordneten, unter ihnen dem Oppositionspolitiker Juan Guaidó, für die kommenden 15 Jahre verboten, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Das gab am Dienstag (Ortszeit) Elvis Amoroso, Chef des Obersten Rechnungshofs, bekannt, wie unter anderem Telesur berichtete. Grund für die Entscheidung sei, dass die Politiker der Behörde keine Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse gegeben hätten. Parlamentsabgeordnete hätten jedoch die Pflicht dazu, so Amoroso weiter. Alle 28 Politiker hatten der letzten Nationalversammlung angehört, deren Mandat Anfang Januar geendet hatte. Guaidó, der sich im Januar 2019 als Parlamentsvorsitzender zum Übergangspräsidenten des Landes erklärt hatte, war bereits im März desselben Jahres wegen Korruptionsvergehen mit einem 15jährigen Ämterverbot belegt worden. (jW)