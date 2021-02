Seehofer: Islamistischer Anschlag verhindert

Berlin/Kopenhagen. Das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass drei am Donnerstag in Deutschland und Dänemark festgenommene Syrer einen Terroranschlag von erheblichem Ausmaß geplant haben. Man habe »erneut einen islamistischen Terroranschlag verhindert«, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag. In dem Fall sind bislang 14 Menschen festgenommen worden. Davon sitzen 13 in Dänemarkt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der dänischen Polizei wird sieben von ihnen vorgeworfen, einen Anschlag in Dänemark oder Deutschland geplant oder daran mitgewirkt zu haben. (dpa/jW)