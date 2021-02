»Gebaut wird, obwohl keiner die Autobahnen braucht«

Jens Koehler / imago images Eines der ausgemachten Desaster: Arbeiten an der A 20 bei Tribsees im Landkreis Vorpommern-Rügen

Der BUND hat die Broschüre »Desaster im Dutzend« veröffentlicht, in der unwirtschaftliche, natur- und klimaschädliche Autobahn- und Bundesstraßenprojekte gelistet sind. Was droht?

Es wird aufgezeigt, was hinter dem Planungs- und Finanzierungssystem der Bundesregierung steckt. Eines der größten Desaster ist die A 20, die von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis kurz vor die niederländische Grenze führen soll. Diese Autobahn ist kontraproduktiv und unwirtschaftlich. Die Kosten mit rund 3,7 Milliarden Euro könnten sich nahezu verdoppeln, auf mindestens sieben Milliarden steigen. Das Bauvorhaben zerstört die Natur und schadet dem Klima – genau wie die A 100 in Berlin. Im Bauabschnitt ab dem Treptower Park würde sie eine Betonschneise der Verwüstung durch den Bezirk Friedrichshain schlagen. Als Denkmäler geschützte Platanen und das Gebäude der Osthafendirektion würden dem Projekt zum Opfer fallen. In Baden-Württemberg wird sich die A 98 durch die Landschaft fressen.

Dahinter steckt ein falsches Anreizsystem. Die Regierung stellt einen milliardenschweren Sack auf den Tisch, und sagt den Bundesländern: Wenn ihr ein Verkehrsstraßenprojekt haben wollt, meldet es an. So kam es zu einem Bundesverkehrswegeplan, der 1.360 Fernstraßenprojekte bis 2030 aufführt. Das ist eine reine Straßenbauorgie, ohne Strategie, wie sich der Verkehr klima- und umweltpolitisch entwickeln soll!

Haben Landesregierungen – wie die »rot-rot-grüne« in Berlin – eine Chance, sich gegen die Projekte zu wehren?

Die Berliner Landesregierung sagt zwar, sie will und braucht das Projekt nicht. Dennoch wird sie es bauen, weil sie mehr als 800 Millionen Euro von der Bundesregierung dafür erhält. Sinnvoller wäre es, das Geld in U- und S-Bahnverbindungen zu stecken. Überall in der BRD ist es das gleiche: Gebaut wird, weil es Geld gibt, obwohl kein Mensch die Autobahnen braucht.

Was kann die Berliner Landesregierung tun, damit die für den Neubau reservierten Mittel doch noch der Verkehrswende zugute kommen?

Sie kann das fordern, doch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, sagt nein. Laut Grundgesetz ist die Bundesregierung für Autobahnen und Bundesstraßen zuständig.

Die in Hessen an der Regierung beteiligten Bündnis 90/Die Grünen behaupten, beim Bau der A 49 keine Chance für eine Klage dagegen zu haben.

Sie hätten den Bau und die Rodung des Dannenröder Forstes nicht stoppen können. Der BUND hat geklagt und alle Argumente vorgetragen: dass man zum Zeitpunkt der Planung des Autobahnbaus von anderen Voraussetzungen ausgegangen war und gesetzliche Klimaschutzziele eingehalten werden müssen. Der Verkehrsminister kann eine Weisung erlassen, gegen die ein Bundesland nichts tun kann. Wir kritisieren, dass die SPD das mitgetragen hat. Eine Bundesregierung mit »grüner« Beteiligung könnte in den Koalitionsvertrag hineinschreiben lassen, dass Alternativen neu zu prüfen sind, und den Autobahnbau stoppen.

Laut dem Darmstädter Rechtsprofessor Martin Führ hätte das von den Grünen geführte hessische Verkehrsministerium Handlungsspielräume gehabt. Er sagte, es gebe einen juristischen Anspruch darauf, dass Fehler im Wasserrecht »geheilt« werden.

Möglicherweise ja, wenn das Wasserrecht rückblickend geprüft wird. Auf Bundesebene könnte politisch aber sofort anders entschieden werden, sofern die Mehrheiten andere sind. Man könnte sagen, die Autobahnen werden nur zu einem Drittel finanziert und es fließen mehr Gelder in die Bahn.

Welche Rolle könnte die Bundestagswahl im September spielen?

Es kommt darauf an, in wessen Händen das Bundesverkehrsministerium landet. Dann könnte es heißen: Diese überdimensionierten, überteuerten und umweltschädlichen Projekte sind nicht zu finanzieren. Die EU-rechtlich vorgeschriebene strategische Umweltprüfung wurde beim letzten Bedarfsplan unterlassen. Der BUND fordert, dass diese nachgeholt wird.