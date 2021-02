»Rigaer 94« wappnet sich

Florian Boillot / snapshot-photography / imagoimages Großeinsatz der Polizei gegen das Projekt in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain (29.3.2018)

Im seit mehreren Jahren laufenden Streit um das Hausprojekt »Rigaer 94« in Berlin-Friedrichshain waren die Bewohnerinnen und Bewohner mehrfach juristisch erfolgreich. Das Landgericht Berlin war in der Vergangenheit der Auffassung von dessen Anwälten Lukas Theune und Benjamin Hersch gefolgt und hat die Bevollmächtigung des Anwalts Markus Bernau, der für den angeblichen Eigentümer Lafone Investment Limited – eine britische Briefkastenfirma – tätig ist, angezweifelt. Nun hat der 8. Zivilsenat des Kammergerichts in einer einstweiligen Verfügung entschieden, dass dies nicht rechtens sei. Befürchtet wird seitens des Hausprojekts, dass eine Räumung bevorsteht. Der Beschluss liegt dem Tagesspiegel laut eigenen Angaben vom Donnerstag abend vor. Das Kammergericht wollte gegenüber jW am Freitag nicht bestätigen, dass es einen solchen Beschluss gibt. Dies kann es allerdings auch erst, wenn die Entscheidung den Bewohnern zugestellt wurde.

Beim Berliner Verwaltungsgericht gab es ebenfalls eine weitreichende Entscheidung. So dürfen nun laut ­Tagesspiegel der anonyme Eigentümer und ein Gutachter das Gebäude betreten, um den Brandschutz zu prüfen. Die Bauaufsicht des zuständigen Bezirksamtes hatte ihn dazu im Dezember verpflichtet. Durch die Verfügung des Kammergerichts können hierfür nun auch Polizeikräfte hinzugezogen werden.

»Wir sind verwundert, dass wir von diesem Beschluss aus der Presse erfahren haben«, sagte Anwalt Hersch am Freitag gegenüber junge Welt. Das Kammergericht – also das OLG Berlins – vertrete »augenscheinlich eine von den meisten anderen Oberlandesgerichten abweichende Rechtsauffassung«. Die Bewohner der »Rigaer 94« können noch Widerspruch einlegen. Sie kündigten bereits am Donnerstag Widerstand gegen die Begehung an. Als »nur ein kleines unbedeutendes Haus in einem ekelhaft gentrifizierten Bezirk von Berlin« rufe man alle, »die sich nicht der Macht der Investor*innen unterwerfen wollen«, auf, sich auf den »Tag X« vorzubereiten. Dieser sei »jederzeit zu erwarten«, wie es in der Erklärung des Hausprojekts vom Donnerstag abend heißt.

Erst im Oktober 2020 war das nahe gelegene queerfeministische Hausprojekt »Liebig 34« mit einem riesigen Polizeiaufgebot geräumt worden.