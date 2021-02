Keine Einigung in Sicht

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Die Friedenspflicht endet Ende Februar. Streiks bei der Bahn sind dann wieder möglich

Obwohl die Tarifverhandlungen noch nicht begonnen haben: Zwischen Deutsche Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) brodelt es. Der Personalvorstand des Bahnkonzerns, Martin Seiler, hat der GDL vor den anstehenden Tarifverhandlungen eine Verzögerungstaktik vorgeworfen. »Wir erleben, dass die GDL offenkundig Coronaschäden leugnet, auf Zeit spielt und nicht an den Tisch kommen will«, sagte Seiler der dpa am Donnerstag. »Das ist verantwortungslos und entlarvend.« Die Gewerkschaft hatte die laufenden Tarifverträge zum Ende dieses Monats gekündigt. Die Deutsche Bahn hatte die GDL daraufhin zu Tarifverhandlungen ab diesem Zeitraum aufgerufen. Eine Zusage liege bislang aber nicht vor, sagte Seiler. »Es geht offenbar nicht darum, am Verhandlungstisch zu einer Lösung zu kommen.«

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag abend reagierte die GDL prompt. Tarifverhandlungen würden erst beginnen, wenn mindestens eine Seite Forderungen gestellt habe, heißt es dort einleitend. Und weiter: »Die Deutsche Bahn (DB) hat es offensichtlich sehr eilig, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in einen Tarifkonflikt zu verwickeln.« GDL-Chef Claus Weselsky wies Seilers Vorwürfe zurück: »Scheinbar hat der gesamte Bahnvorstand aufgrund ständiger Abwehrreaktionen wegen falscher Zahlen und seines Missmanagements im gesamten Eisenbahnsystem die Übersicht und Professionalität verloren.« Weselsky forderte Seiler auf, zuerst einmal die formellen Grundlagen für Tarifverhandlungen zu schaffen, denn bisher hätten weder die DB noch der ausführende »Arbeitgeberverband« Move exakte Forderungen für die Tarifrunde 2021 erhoben. Für den GDL-Bundesvorsitzenden lässt sich aus dem Verhalten des Bahnvorstands schlussfolgern: »Die DB will nicht verhandeln und schon gar keinen vernünftigen Kompromiss erzielen. Sie versucht von Beginn an der GDL den Schwarzen Peter zuzuschieben. Dieses Verhalten ist verantwortungslos.« Die GDL werde der Deutschen Bahn zu gegebener Zeit ihre Forderungen übermitteln, so Weselsky weiter.

Bereits im November waren Tarifgespräche zwischen dem bundeseigenen Konzern und der Gewerkschaft im Rahmen einer Schlichtung gescheitert. Bei der Bahn ringt neben der GDL noch die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) um Einfluss. Mit ihr war sich die Deutsche Bahn bereits im September tariflich einig geworden: Der neue Vertrag sieht eine Einkommenserhöhung um 1,5 Prozent Anfang 2022 sowie eine Beschäftigungsgarantie vor. Die Lohn- und Gehaltssteigerung lag auch aufgrund der Folgen der Coronakrise deutlich unter dem Niveau voriger Abschlüsse. Auch deshalb hatte sich die GDL nicht an diesen Gesprächen beteiligt. Sie selbst forderte während der Schlichtung 4,8 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung als Coronahilfe in Höhe von 1.300 Euro.

Das sogenannte Tarifeinheitsgesetz (TEG) sieht im Falle einer Konkurrenzsituation vor, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag angewendet wird, der mit der mitgliederstärkeren Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Bei der Bahn regelte bis Ende des Jahres ein Grundlagenvertrag diese Problematik: Dieser sah unter anderem vor, dass Tarifverträge mit der GDL für alle GDL-Mitglieder gelten, unabhängig davon, in welchem Betrieb sie arbeiten und welche Gewerkschaft dort stärker vertreten ist. Doch der Vertrag ist inzwischen ausgelaufen. Der Konzern hat beide Gewerkschaften zu Gesprächen aufgefordert, um eine Anschlussregelung zu finden. Die EVG lehnt solche Gespräche bislang strikt ab. Die GDL wiederum habe Gesprächsbereitschaft signalisiert, sagte Seiler. Ohne neue Regelung werde allerdings nun sukzessive das TEG umgesetzt. (dpa/jW)