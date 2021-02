Jerusalem: Netanjahu vor Gericht

Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor Gericht die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Der 71jährige erschien am Montag nur kurz vor den Richtern in Jerusalem. In einer knappen Einlassung erklärte er sich für unschuldig. Der Gerichtstermin dauerte nur 20 Minuten. Die Vorsitzende Richterin Rivka Feldman Friedman verlas die Anklagepunkte, zu denen auch Betrug und Untreue gehören. Vor dem Gebäude demonstrierten Menschen gegen den Regierungschef und forderten seine Festnahme. (AFP/jW)