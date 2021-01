Geglückte Reparatur

Deutschlands Kunstkritiker haben das Bauhaus-Museum in Dessau zum »Museum des Jahres« gewählt. Das 2019 eröffnete Haus halte nicht nur die Erinnerung an das Bauhaus als »bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert« wach, sondern übertrage die Idee des Bauhauses auch »eindrucksvoll in die Gegenwart«, teilte die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA mit Sitz in Köln am Montag mit. Die Entscheidung, das neue Bauhaus-Museum mitten ins Zentrum Dessaus auf eine gesichtslose Einkaufsstraße zu plazieren, stelle eine geglückte »Stadtreparatur« dar, urteilten die Kritiker.

Zur »Ausstellung des Jahres« kürten die Kritiker »Artists and Agents – Performancekunst und Geheimdienste« des Hartware-Medien-Kunst-Vereins in Dortmund. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls beleuchtet die Schau die Interaktion zwischen Geheimdiensten und Performancekunst. Die Ausstellung ist derzeit noch online zu sehen. (dpa/jW)