Nachschlag: Existentielle Bedrohung

Es hat seinen Grund, warum auf englisch sowohl Drogenabhängige als auch Internetnutzer »User« heißen ...

Es hat schon etwas Ironisches, wenn ausgerechnet der Streamingdienst Netflix ein flammendes Plädoyer gegen die sozialen Medien herausbringt und sie als »existentielle Bedrohung« darstellt. Wobei es durchaus aufschlussreich ist, all den Silicon-Valley-Dissidenten zuzuhören, die in Jeff Orlowskis Dokumentation »The Social Dilemma« erklären, wie Facebook, Twitter, Google und Co. permanent ihre Nutzer ausspionieren und manipulieren. Im Visier haben die Hightechfirmen insbesondere die heranwachsende Generation, die derart konditioniert werden soll, dass sie jederzeit ihren Einflüsterungen erliegt. Das grundlegende Problem wird in dem Film allerdings nur am Rande gestreift: Es besteht nicht etwa in Erfindungen wie dem Like-Button, der dafür sorgt, dass sich scharenweise Jugendliche das Leben nehmen, weil sie an irgendwelchen Konsumidealen verzweifeln. Sondern es ist das kapitalistische System, das in der Phase der Selbstzerstörung angelangt ist und seine eigenen Kinder zu fressen beginnt. (jt)