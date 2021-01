Tote nach türkischem Angriff auf Nordsyrien

Damaskus. Bei einem türkischen Mörserangriff auf ein Wohnhaus im nordsyrischen Tel Rifat sind zwei Minderjährige und eine Frau ums Leben gekommen. Sechs weitere Zivilisten wurden teils schwer verletzt, meldete die syrische Nachrichtenagentur SANA. Aus dem türkischen Verteidigungsministerium hieß es am Sonntag, die Truppen hätten nach Störfeuer in der Region sieben Kämpfer der kurdisch geführten Volksverteidigungseinheiten (YPG) außer Gefecht gesetzt. Tel Rifat liegt zwischen Aleppo und der türkisch-syrischen Grenze. Die Türkei ist mehrmals in Syrien einmarschiert und war zuletzt im Herbst 2019 mit verbündeten dschihadistischen Milizen gegen die YPG vorgegangen. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und bekämpft sie als Terrororganisation. (dpa/jW)