Justiz kippt Verlegung der Wahl in Katalonien

Barcelona. Die spanische Justiz hat die coronabedingte Verschiebung der Parlamentswahl in Katalonien vom 14. Februar auf den 30. Mai gekippt. Das katalanische Oberlandesgericht (TSJC) gab am Dienstag in einem vorläufigen Urteil dem Antrag eines Anwalts statt. Die katalanische Regionalregierung teilte unterdessen in Barcelona mit, sie werde bis Donnerstag Einspruch gegen das Urteil einlegen. Die Regionalregierung hatte die Verlegung am Freitag beschlossen. Als Grund wurden die vielen Coronainfektionen und die damit verbundenen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit angeführt. (dpa/jW)