Dada aus Kärnten

Der österreichische Maler und Dadaist Hans Staudacher ist wenige Tage nach seinem 98. Geburtstag am 14. Januar gestorben. Das bestätigte sein Galerist am Sonntag. Der gebürtige Kärntner galt als der wichtigste österreichische Vertreter des Dadaismus und der »art informel«. Seinen internationalen Durchbruch hatte Staudacher mit seiner Teilnahme an der Biennale in Venedig 1956, einer großen Ausstellung in Paris und dem Hauptpreis der Biennale in Tokio 1965.(dpa/jW)