Sommer in Portland

Mit Rechten reden? Joey Ramone (Jeffrey Hyman), Leadsänger der Ramones, entschied zu Recht »No!« und sprach (soweit ich weiß, Ramones-Kenner mögen mich korrigieren) 15 Jahre lang, bis zur Auflösung der Band 1996, kein Wort mehr mit dem Leadgitarristen Johnny Ramone (John Cummings), einem stockkonservativen Reagan-Bush-NRA-Anhänger mit antijüdischen Ressentiments. Hyman selbst hatte einen jüdischen Background.

Damit sind wir mittendrin – in den zerrissenen USA der Gegenwart und dem neuen Album der Drive-By Truckers, »The New OK«, das mit der Coverversion des Ramones-Klassikers »The KKK Took My Baby Away« endet. Ein besserer Soundtrack zu den USA, Stand 2020/21, ist schlicht nicht vorstellbar. Die Tage nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar? Bei mir: eine Spirale aus Binge Watching (News und Liveblogs), »The New OK« laut drehen, kurz mit etwas Sanftem, Zartem, zum Beispiel dem Debütalbum von Romie, innehalten, abermals Nachrichten, dann wieder die Truckers – sehr laut.

The new OK is not okay. Im Video zum Titelsong werden die Tränengas-Knüppel-Wasserwerfer-Szenen aus Portland zur Musik montiert. Sänger, Songschreiber und Familienvater Patterson Hood war im Juli sechs Stunden lang mit den Protestierenden in seiner Wahlheimatstadt auf den Straßen. »Summer in Portland, everything’s fine / Black Lives Matter holding up the line.« Spätabends geht er nach Hause und hört, wie die Nationalgarde beginnt, Tränengas einzusetzen. »We got mommies and vets taking fire / From the cops on the beat and the occupiers.« Ich lasse mal weiterlaufen: »It’s 11:29 and the shit comes down / Shooting volleys from behind the fence / Smashing medics and the once free press / It gets bloody and it gets messy / Goons with guns coming out to play / It’s a battle for the very soul of the USA / It’s the new OK.«

»Politisches persönlich nehmen« lautete die Überschrift der jW-Besprechung des Vorgängeralbums »The Unraveling« im Februar letzten Jahres. Zum neuen Album passt dieses Motto mindestens genausogut. Es ist eine Reflexion über die politischen Übeltaten vor dem Hintergrund der Pandemie. Die Truckers sind eine Tourband, Hood sagt: »I have not been a joy to be quarantined with (to put it mildly).« Stärker noch als auf »The Unraveling« ist die persönliche Betroffenheit – ein Pendeln zwischen Depression oder »Soul-crushing depression«, wie Hood es in einem Interview mit der britischen Zeitschrift Uncut formuliert, und Wut – musikalisch wie textlich zu spüren. Wenn Freunde Patterson fragten, wie es ihm gehe, sagte er: »I’m OK … The New OK.«

Die explizit politischen Stücke »The New OK«, »The Perilous Night« und »Watching the Orange Clouds« sind süffig-organische, treibende Rocksongs mit Melodiebögen und Arrangements zwischen Hoffnung und Dystopie. Ein souliger Grundton – Bläser, verschleppte Tempi – schleicht sich in die persönlicheren Songs, die etwa Tourerfahrungen einer Rockband mit Einsamkeit, Müdigkeit und Heimweh thematisieren, und in den (einzigen) Song des zweiten Songschreibers Mike Cooley. Wie üblich beim Leadgitarristen ist dessen Beitrag der sarkastischste: »Sarah’s Flame« – metaphorischer Funke für die Fackeln von Charlottesville, für Trumps Wegbereiterin Sarah Palin, für »Boys too stupid to really be proud«. Sie solle doch ruhig, und jetzt wird's gewissermaßen feministisch, die ihr gebührende Würdigung erfahren: »She made it look so easy all Fat Donnie had to do was wear the pants / What’s a girl got to do to get a little bit of credit in a place like this?« Das Keyboard perlt, die Füße wippen.

Verzweifelter Optimismus spricht aus dem offiziellen Schlusstrack »Watching the Orange Clouds«, geschrieben unmittelbar nach dem Mord an George Floyd: Hood möchte seinen Kindern und sich selbst Hoffnung machen, gleichzeitig will er ihnen ein Bewusstsein ihrer privilegierten gesellschaftlichen Stellung und der damit verbundenen Notwendigkeit, Position zu beziehen, vermitteln: »It’s too late to try for shelter as the helicopters give it away.« Das Lied »The ­Perilous Night« schließlich, ein Riffmonster mit furiosen Gitarrensounds Cooleys, begann Hood anlässlich von Trumps Amtseinführung zu schreiben, er vollendete es 2017 nach der Ermordung Heather Heyers in Charlottesville. Hood singt: »The Klan and the Nazis are taking up the fight / (...) We’re moving into the perilous night, Amen.« Das Stück schreibt sich gerade selbstständig weiter.