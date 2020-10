»Das andere Leben – Arbeit und Wirtschaft in der DDR«. Film (D 2020) und Diskussion mit Hans Bauer (Autor, ehem. stellv. Generalstaatsanwalt in der DDR) und Max Rodermund (Filmemacher). Heute, 7.10., 18 Uhr, »Felsenkeller«, Karl-Heine-Str. 32, Leipzig. Veranstalter: Globale-Filmfestival

Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Kundgebung im Gedenken an die Opfer antisemitischer und rassistischer Gewalttaten. Donnerstag, 8.10., 17 Uhr, am Gedenkstein der alten Synagoge, Goethestraße/Ecke Humboldtstraße, Kiel. Aufrufer: Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V.

»Die Kraft der Schwachen«. Dokumentarfilm (2014, spanisch mdtUt) über Bildung und Inklusion von Menschen mit Behinderung im heutigen Kuba, anschließend Gespräch mit Filmemacher Tobias Kriele. Donnerstag, 8.10., 18.45 Uhr, »Das Tietz«, VHS Chemnitz, Raum 4.07, Moritzstr. 20, Chemnitz. Veranstalter: VHS, »Cuba Sí« Chemnitz

»The Game Must Go On – Wie die Coronapandemie die europäische Fußballindustrie verändert«. Onlinediskussion mit Ronny Blaschke (Journalist, Autor), Susanne Franke (Schalker Fan-Initiative e. V.), Daniela Wurbs (Kick In. Beratungsstelle Inklusion im Fußball), Moderation: Salvador Oberhaus (RLS NRW). Donnerstag, 8.10., 19 Uhr, Anmeldung: https://kurzelinks.de/bdaq. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.