Was haben Hammer, Zirkel, Ährenkranz auf der Staatsflagge der DDR und der Defa-Zeichentrick-Klassiker »Alarm im Kasperletheater« gemeinsam? An beiden war Grafiker Heinz Behling maßgeblich beteiligt. Der am Freitag vor hundert Jahren geborene Urberliner war Filmplakatemaler, ehe er mit 20 Jahren in den Krieg ziehen musste. Seine Erfahrungen und die sowjetische Antifaschule, die er als Kriegsgefangener durchlief, ließen ihn zum Kommunisten werden. Er blieb es bis zum Lebensende 2003. Doch war er auch ein Spötter, der mit seinen kritischen Karikaturen (von denen allein im Eulenspiegel etwa 2.500 erschienen) schon mal oben aneckte. Er illustrierte Bücher, schuf Bühnenbilder fürs Kabarett, bewies auf den Brettern seine »Berliner Schnauze«. In einem DFF-Film über die Berliner Diseuse Claire Waldoff spielte er Heinrich Zille. Nach 1990 engagierte sich Behling gegen Kriegseinsätze und gründete den linken Verein »Helle Panke« in Berlin mit. Wie so viele Verdiente der heiteren Zunft war er nie »nationalpreiswürdig«, aber dafür begründete er 1981 den »Eddi« für »Nichtwürdenpreisträger«. Dass es den seit 2013 wieder gibt, hätte ihn gefreut.

Komiker haben oft die Sehnsucht, mal ein echtes Ekel zu spielen. Heinz Rühmann erfüllte sich den Wunsch 1973, als er im ZDF die Titelrolle eines jähzornigen Obdachlosen in »Der Hausmeister« übernahm. Das zugrundeliegende Stück war einer der größten Erfolge von Sir Harold Pinter, der am Sonnabend vor 90 Jahren in London zur Welt kam. Er glaubte daran, durch Bildung der Menschen etwas bewirken zu können, denn: »Viel mehr Menschen müssen mit dem geistigen Existenzminimum auskommen als mit dem materiellen.« Mit 18 verweigerte Pinter den Wehrdienst, seit den 1980ern engagierte er sich verstärkt politisch. Gemeinsam mit Arthur Miller reiste er etwa 1985 in die Türkei und solidarisierte sich dort mit den Unterdrückten, namentlich den Kurden, die ihrer Sprache beraubt werden sollten.

Als Pinter 2005 – drei Jahre vor seinem Tod – der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, nutzte er seine Preisrede (krankheitshalber als Videoaufzeichnung in Stockholm veröffentlicht) für ein entschiedenes Plädoyer gegen den völkerrechtswidrigen Irakkrieg der USA und ihrer Verbündeter: »Wir haben dem irakischen Volk Folter, Splitterbomben, abgereichertes Uran, zahllose willkürliche Mordtaten, Elend, Erniedrigung und Tod gebracht und nennen es ›dem mittleren Osten Freiheit und Demokratie bringen‹. Wie viele Menschen muss man töten, bis man sich die Bezeichnung verdient hat, ein Massenmörder und Kriegsverbrecher zu sein? Einhunderttausend? Mehr als genug, würde ich meinen.«