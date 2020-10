Murad Sezer/REUTERS »Brüdervölker« im Kriege vereint: Türken in Istanbul demonstrieren ihre Verbundenheit mit Aserbaidschan, 5. Oktober 2020

Der Panturkismus strebt einen Zusammenschluss aller turksprachigen Völker in einem Großreich an. Ihre Ursprünge hat diese Ideologie in den 1880er Jahren unter Muslimen im Russischen Reich. Eine – scheinbar – wissenschaftliche Unterfütterung erhielt der Panturkismus durch europäische Orientalisten. Auf den ungarische Ethnologen Arminius Vambery ist die häufig synonyme Verwendung der Begriffe Panturkismus und (Pan-)Turanismus zurückzuführen. Dabei geht der Turanismus von einer Einheit der türkischen, mongolischen und finnourgischen Völker aufgrund einer gemeinsamen mythischen Urheimat »Turan« in der zentralasiatischen Steppe aus. In seiner aggressiv-politischen Form strebt der Turanismus ein Großreich vom Balkan bis zur chinesischen Mauer an, als dessen Symbol der »rote Apfel« (Kizil Elma) gilt. Der französische Orientalist Léon Cahun inspirierte mit seiner 1896 erschienenen Geschichte der Türken als »Eroberervolk« den führenden Vordenker des modernen türkischen Nationalismus, Ziya Gökalp (1876–1924), dessen »türkisches Ideal« eine Synthese aus völkischem Nationalismus, modernisiertem Islam und europäischem Fortschritt bildete.

Innerhalb der Reformströmung der Jungtürken, die 1908 mit einem Militärputsch die Macht erlangt hatten, setzte sich nach dem Verlust der europäischen Landesteile in den Balkankriegen 1912/13 die Überzeugung durch, dass die Türkei nur durch Schaffung eines ethnisch-homogenen türkisch-islamischen Nationalstaates anstelle des multiethnischen Reiches zu retten sei. Mörderische Konsequenz war der Genozid an mehr als einer Million Armeniern und anderen Christen während der Kriegsjahre 1915/16.

Der jungtürkische Kriegsminister Enver Pascha hatte noch gehofft, durch den Kriegseintritt an der Seite der Achsenmächte seinem Traum von Turan näher zu kommen, doch damit das Schicksal des Osmanischen Reichs endgültig besiegelt. Dagegen war Mustafa Kemal bei Ausrufung der Republik 1923 realistisch genug, sich weitgehend auf das anatolische Kernland zu beschränken und pantürkischen Abenteuern einen Riegel vorzuschieben. Allerdings waren nichttürkische Bevölkerungsgruppen wie Kurden in der kemalistischen Republik einer Politik der gewaltsamen Assimilation zum Türkentum ausgesetzt.

Ende der 1930er Jahre knüpfte der deutsche Botschafter in Ankara, Franz von Papen, enge Kontakte zur Panturkistenbewegung und beeinflusste diese im Sinne der völkischen Weltanschauung der Nazis. Im Kalten Krieg wurden diese militant-antikommunistischen Nationalisten dann zu willkommenen Hilfstruppen der NATO. Die Grauen Wölfe – wie sich Kommandos der von Alparslan Türkes geführten Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) unter Bezugnahme auf einen turanischen Mythos nannten – ermordeten Tausende Linke, Aleviten und Kurden.

Eine Renaissance erlebte der Panturkismus nach Auflösung der Sowjetunion. Mit Hilfe der Gülen-Bewegung und deren Schulen bemühte sich die Türkei um Einfluss auf die Turkvölker im Kaukasus sowie die zentralasiatischen Turkrepubliken. Mit dem Schutz der Turkmenen begründet Ankara heute Ansprüche auf die nordirakische Erdölstadt Kirkuk und rechtfertigt seine Besatzung in Nordsyrien. Dagegen wurde das Engagement der türkischen Regierung für die Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang vorerst einer erhofften engeren wirtschaftlichen Kooperation mit Beijing geopfert.

Doch je mehr Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die strategische Allianz seiner islamistischen AKP mit der MHP angewiesen ist, desto stärker tritt der völkische Panturkismus neben einem religiös begründeten Neoosmanismus in den Vordergrund der türkischen Außenpolitik. Deutlich wird dies angesichts der Unterstützung der Türkei für das Bruderland Aserbaidschan im Krieg um die armenische Enklave Berg-Karabach.