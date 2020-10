Roberto Pfeil/dpa

Offenbar sind sich alle einig. Selbst diese Bundesregierung spricht davon, den Beitrag der BRD zur Erderwärmung reduzieren zu müssen und das auch zu wollen. Doch schon jetzt ist es damit allein nicht getan. Dafür wurden bereits zu große Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert. Und so arbeiten Wissenschaftler, Ingenieure und vor allem Menschen mit Geschäftssinn an einer Reihe technischer Lösungen, die helfen sollen, das Klima zu »reparieren«.

Einige von ihnen hat die Sendung der Reihe »Hintergrund« im Deutschlandfunk am Montag abend vorgestellt, darunter das Verpressen von wieder eingefangenem CO2 in unterirdischen Speicherkammern. Dabei ist noch nicht mal die Suche nach einem Endlager für den Atommüll abgeschlossen. Zu befürchten sei jedoch, dass kostengünstige Abscheidungs- und Speichermethoden als Vorwand dienen werden, Bemühungen um eine Verringerung der Emissionen ad acta zu legen, ließ eine Mitarbeiterin des Bundesumweltministeriums durchblicken. (mb)