Laura Fiorio; © Verlag 8. Mai GmbH/junge Welt »Umfassender Anspruch«: Blick in die Ausstellung und Postkartenvorlage der Jungen Welt

Die Solidaritätskampagne ist legendär. In Isolationshaft erwartete die afroamerikanische Philosophin Angela Davis 1970/71 in Kalifornien ihren Prozess, als die ersten an sie gerichteten Postkarten aus der DDR eintrafen. So sehr die Anklage gegen die Kommunistin konstruiert war – ihr drohte die Todesstrafe. Die Hunderttausenden Karten, auf denen ihr Stralsunder Schülerinnen zum 27. Geburstag gratulierten oder Dresdner Lehrlinge »brüderliche Kampfesgrüße« sandten, trugen im Rahmen einer weltweiten Kampagne ihren Teil dazu bei, dass die Black-Power-Aktivistin 1972 in allen Punkten freigesprochen wurde. Unmittelbar danach reiste sie in die DDR, wurde dort in Berlin und Leipzig von Zehntausenden bejubelt.

Angestoßen wurde die Kampagne in der DDR damals durch eine Postkartenvorlage in der Jungen Welt, die überschrieben war mit »1.000.000 Rosen für Angela« und nun in einer zunächst vielversprechenden Ausstellung in Dresden zu sehen ist. Die Schau, die am Freitag eröffnet wird, soll »einen Bogen schlagen« vom sozialistischen Internationalismus der DDR zur Black-Lives-Matter-Bewegung der Gegenwart. Ein umfassender Anspruch, der aber leider kaum eingelöst wird. Mehr als 50 Exponate – Gemälde, Fotografien, Videos, Skulpturen, Installationen, zum Teil für die Ausstellung entstanden – sollen in einen Dialog mit der Vergangenheit treten. Doch kommt dieser Dialog, wenn überhaupt, nur stockend in Gang. Es wäre ja auch zu schön gewesen.

Da hängt zum Beispiel ein digital bearbeitetes Videobild, auf dem, verschwommen, die schwarze Revuetänzerin Josephine Baker (1906–1975) mehr zu erahnen als zu erkennen ist. Teil einer Serie der in den USA bekannten Künstlerin Carrie Mae Weems. »Slow Fade to Black« ist der Titel der Serie – der filmtechnische Begriff für eine langsame Schwarzblende. Ähnlich vieldeutig und betrüblich ein Bild, das Angela Davis in einem See zeigt, langsam versinkend, während Rosen auf der Wasseroberfläche blühen. Kaum eines der jüngeren Werke bezieht erkennbar Position. Mit grobem Metallschrott hat Melvin Edwards eine afrikanische Maske nachgebildet und die Skulptur »Samora« genannt, auch das wirkt formal eher zahm und harmlos. Man denkt an die klaren Statements, die die 76jährige Angela Davis im Sommer zur Geschichte der rassistischen Polizeigewalt gab, und fragt sich, wie diese Arbeiten der Politikone gerecht werden sollen.

Kuratorin Kathleen Reinhardt hat über afroamerikanische Kunst promoviert und will das ganze als »polyphonen Chor« verstanden wissen, wie sie gegenüber jW erklärt. Es ist aber doch nur ein buntes, oft genug kitschiges Sammelsurium. Über die DDR weiß Reinhardt zu berichten, dass es dort »lediglich bei Lippenbekenntnissen zum Antirassismus« geblieben sei. In ihren Augen war die Soliaktion also vor allem Propaganda. Wohl darum ist in der Ausstellung auch eine Druckermaschine zu sehen, die nach einem Briefmarkenmotiv gebaut wurde – man soll das hintergründig witzig finden.

Die Kampagne für die »Heldin des anderen Amerikas« hatte eine große Außenwirkung, stärkte aber auch Kampfgeist und Zusammenhalt der DDR-Bürger über Generationen hinweg. Reinhardt allerdings findet viel eher bemerkenswert, dass Davis bei ihrem DDR-Besuch eine Schwiegertochter des Staatskritikers Robert Havemann umarmte – freilich ohne zu wissen, wer die sich vordrängelnde Person war. Doch schließlich gibt es von diesem Moment eine Fotografie. Was die Umarmung vor allem zeigt, ist, dass die Marxistin auch bei offiziellen Anlässen nahbar war.

Zwischen Belanglosem hängt in der Ausstellung auch Sehenswertes. Willi Sittes Gemälde »Angela Davis und ihre Richter« von 1971 etwa ist eine ergreifende Anklage des rassistischen Rechtssystems. Die Marcuse-Schülerin Angela Davis wirkt darauf wie eine hochgebildete Heilige, zugleich aber wie ein Mensch von nebenan. Leider, aber vielleicht nicht zufällig, ist das Bild schlecht gerahmt.