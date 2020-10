ARTE France Der Roman »Heiße Küste« von Marguerite Duras wurde als zu marxistisch, zu subversiv, zu vaterlandskritisch kritisiert: »Pornotropic«

Das Saatgut-Kartell

Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, Obst und Gemüse für den internationalen Markt genetisch zu verändern. Modernes, standardisiertes Saatgut wird wie Gold gehandelt, und das Milliardengeschäft liegt in den Händen weniger Agrarkonzerne. Schönheit und Haltbarkeit der Obst- und Gemüsesorten gehen auf Kosten des Geschmacks und der Nährstoffe. Doch weder Landwirte noch Verbraucher haben eine Wahl, heißt es in der Doku. Ob Geschmacksschulung hilft? Schön wär’s! D 2020.

3sat, 20.15 Uhr

Der Vormarsch des Soja

Avocados, Mandeln, Soja – Pflanzenwachsen auch nicht einfach so. Multinationale Firmen lassen in Brasilien Soja anbauen, das als Futtermittel für Schweine in die ganze Welt verschifft wird. Das schadet sowohl dem Regenwald als auch einheimischen Kleinbauern, die aufgeben müssen. In der Dokumentation wird die Produktionskette vom Sojaanbau, über die Fleischfabriken in den USA bis hin zum Konsumenten aufgezeigt – und die damit verbundene Problematik. D 2020

3sat, 21.00 Uhr

Pornotropic

»Heiße Küste« von Marguerite Duras

1950 war das Buch »Heiße Küste« für den Prix Goncourt nominiert, wurde dann aber wegen Duras’ kommunistischem Engagement nicht berücksichtigt. Heute ist der Roman als literarisches Werk anerkannt, das die Kolonialisierung anprangert. Anschließend läuft dann die Romanverfilmung mit Isabelle Huppert. Schauplatz ist Indochina, 1931: Die Witwe eines französischen Siedlers versucht, sich und ihre Kinder Suzanne und Joseph durchzubringen. Seit dem Tod des Vaters bewirtschaften sie ihr karges Land. Als der chinesische Plantagenbesitzer Herr Jo sich für die junge Suzanne interessiert, sieht die kranke Mutter in einer Heirat der Tochter eine Chance.

Arte, 22.30 Uhr

ZDF-Zoom: Betrug am Krankenbett

Was läuft schief in der ­häuslichen Pflege?

Warum wird stets ausschweifend der Betrug thematisiert? Warum nicht die Leute zeigen, die gar nicht darauf kommen, Geld zu beantragen für das, was sie leisten? D 2020.

ZDF, 22.45 Uhr