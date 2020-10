»75. Jahrestag der Begegnung an der Elbe«. Großdemonstration für Frieden und Abrüstung. Sonnabend, 3.10., 12 Uhr, am Brückenkopf (Ostufer), Torgau. Busabfahrt aus Berlin um 9 Uhr am Franz-Mehring-Platz, Anmeldung und Info: https://www.dkp-berlin.info/8-berlin/946-2020elbetag-begegnung, Veranstalter: DKP Berlin

»Auf nach Kalkar – für Abrüstung und Verständigung!« Friedensdemonstration gegen Bundeswehr- und NATO-Kommandozentralen in Kalkar. Sonnabend, 3.10., 11.30 Uhr, Kalkar. Infos zur Veranstaltung und zur Anreise: http://demo-kalkar.de/ Veranstalter: Ostermarsch Rhein/Ruhr

»Keinen Meter den Faschisten vom III. Weg!« Faschistenaufmarsch in Hohenschönhausen verhindern. Schließt euch dem Widerstand gegen den III. Weg an. Sonnabend, 3.10., Treffpunkte: 11 Uhr am Ostkreuz, 12 Uhr am Alexanderplatz (S-Bhf, beim Ausgang Fernsehturm), Fahrradtreffpunkt: 11.15 Uhr am Velodrom (S-Bhf. Landsberger Allee). Info: https://3wegversenken.noblogs.org/

»Liebig bleibt!« Demonstration für den Erhalt der Liebig 34 in Friedrichshain. Sonnabend, 3.10., 21 Uhr, Samariterplatz, Berlin. Info: 3wegversenken.noblogs.org/demo-gegen-die-raeumung-der-l34-am-3-oktober/

»326. Friedensweg«. Wanderung für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide. Sonntag, 4.10., 14 Uhr, Lindhorst, Colbitz. Info: https://www.offeneheide.de

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.