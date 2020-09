»Globale«. Dokumentarfilm »Bamboo Stories« (Bangladesch/DE 2019, 96 Min.). In der Dokumentation folgt Filmemacher Shaheen Dill-Riaz Bambusflößern am Anfang der Produktionskette und fängt dabei beeindruckende Bilder ein. Im Anschluss Diskussion mit dem Filmemacher. Donnerstag, 1.10., 20 Uhr, Werk 2 in der Halle D, Kochstraße 132, Leipzig. Veranstalter: Globale Leipzig

»Möge Friede auf Erden sein«. Einweihungsfeierlichkeit zur Errichtung eines Friedenspfahles mit verschiedenen Reden und einem musikalischen Beitrag. Donnerstag, 1.10., 16 Uhr, Großer Teich im Volkspark Friedrichshain, Berlin. Veranstalter: Friedensglockengesellschaft Berlin

»Deutschland ist Brandstifter!« Demonstration unter dem Motto »3. Oktober – Kein Grund zum Feiern! Tod dem deutschen Imperialismus«. Ab 20.30 Uhr dann Konzert im Thälmann-Park (Mal Élevé, Redpolk, Lari und die Pausenmusik u. v. m.). Freitag, 2.10.,18 Uhr, S-Bhf. Frankfurter Allee, Berlin. Info: deutschland-ist-brandstifter.org

»Tag der Psychatrietoten«. Veranstaltung zum Tag des Gedenkens, den der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene*r vor 20 Jahren zum ersten Mal beging. Programm vor dem Hessischen Landtag, Gedenkansprache in der Marktkirche mit Texten von Hölderlin und Lenz u. a. und anschließendem »Trauerkaffee«. Freitag, 2.10., ab 11.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Info: https://kurzelinks.de/Gedenkveranstaltung

