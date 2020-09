Aha, wieso das denn?

Bavaria Filmproduktion »Unauslöschbare Stereotype«: Gudrun (Katja Riemann) und RWF (Oliver Masucci)

Grobschlächtigkeit kann in künstlerischen Gebilden vor dem etwas zu Guten oder zu Glatten bewahren. Christoph Schlingensief (1960–2010) ist dafür nicht das beste Beispiel, erfüllt als solches hier aber seinen Zweck. Oskar Roehler teilte mit ihm nicht nur den Hang zum Grobianismus und das Interesse an »deutschen Dingen«, er schrieb auch an dessen wichtigsten Filmen mit, weshalb jetzt eine dünne Linie »Die 120 Tage von Bottrop« mit Roehlers Filmbiographie über Rainer Werner Fassbinder, »Enfant terrible«, verbindet.

Die Nachteile des biographischen Zugangs liegen in »Enfant terrible« sofort auf der Hand. Es wird gesagt, was alle schon wissen und was schon tausendmal vorher kolportiert worden ist: Fassbinder, der Berserker, der erstickende Stil seiner Machtausübung, sein taktischer Einsatz von Zuwendung, der Sadismus, der schnelle Überdruss, die Selbsttötung als manchmal einziger Ausweg. Das alles klappert Roehler entlang von Fassbinders künstlerisch aktiver Lebensspanne – etwa 1967 bis 1983 – ab. Szenen aus Filmen werden nachgestellt, Aussehen und ästhetische Vorlieben der alten Zeit imitiert; wo es ging, wurden Schauspieler nach Ähnlichkeit besetzt.

Genrebedingt gibt es ein Zuviel vom zentralen Objekt, aber natürlich werden auch alle bekannten Figuren des Umfelds aufgerufen: Barbara Valentin, Kurt Raab, Ulli Lommel, El Hedi ben Salem, Günther Kaufmann oder Harry Baer. Nur heißen sie nicht immer so, da hier nach Lage der Erlaubnisse agiert werden musste. Ingrid Caven wird zu Gudrun, Hanna Schygulla ist Martha. Zu einer größeren Verwirrung der Ebenen führt, dass Eva Mattes, die selbst in Fassbinder-Filmen mitgewirkt hat, jetzt die Brigitte Mira von »Angst essen Seele auf« spielt. Ansonsten schlägt Buchstäblichkeit immer gerade an den falschen Stellen zu und ist manchmal dank schlechter Perücken und angeklebter Schnurrbärte auch nicht von einer Parodie zu unterscheiden.

Im Kern ist »Enfant terrible« ein Künstlerroman, der auf eine gewissermaßen existentielle Ebene fokussiert. Das Filmemachen wird zu einer Aktivität auf Leben und Tod, die einen Künstler mit viel Temperament, großem Ausdruckswillen und Leidensdruck voraussetzt. Da darf es auch ein bisschen brutaler und cholerischer zugehen, die Hauptfigur ruhig etwas häufiger schreien. Denn ein Film wird um so akuter und glaubwürdiger, je fester zum Beispiel Ohrfeigen ausgeteilt werden. Martha, also Schygulla, empört sich nach einer Probe: »Musstest du so fest zuschlagen?« Darauf hat Roehlers Fassbinder gerade gewartet: »Das ist Film, kein Theater! Los, nächste Einstellung!« An anderer Stelle schreit es so aus ihm heraus: »Ihr habt alle Angst, euch dreckig zu machen. Aber einer muss hier das Arschloch sein!« Und da er ohnehin von allen denkt, es ginge ihnen viel zu gut, postuliert er auch noch: »Ich gehe dahin, wo es wehtut.« Das antwortet er in einer Interviewszene mit Andy Warhol (Alexander Scheer, nie hat es eine bessere Imitation dieses Künstlers in einem Film gegeben). Man könnte in Warhols trocken hingehauchter Reaktion – »And why is that?« (etwa: Aha, wieso das denn?) – eine Distanzierung vom biographischen Objekt sehen. Doch gibt es weitaus mehr Hinweise auf das Gegenteil, auf Roehlers Faszination mit dem Brachialen. Man bekommt sogar den Eindruck, dass er selbst gerne dieses terroristische, großspurige »Enfant« seines Filmtitels wäre und Fassbinder nur als Blaupause dient. Dass die Projektion auf Fassbinder derart weit in ohnehin unauslöschbare Stereotype getrieben wird, ist als filmpopulistische Taktik vielleicht nachvollziehbar, bleibt aber trotzdem eine Dummheit.

Auch an ihren eigenen Ansprüchen gemessen bleibt diese Filmbiographie letztlich flau. Die meisten Gruppenszenen sind undynamisch, die teils exzellente Besetzung wirkt unterfordert und der Film im Ganzen irgendwie zerfahren. Daran ändert auch die Entscheidung nichts, »Künstlichkeit« dadurch einzuziehen, nur in gemalten (von Roehler selbst entworfenen) Kulissen zu drehen.

Durchaus nicht alles bewegt sich auf einem tristen und fragwürdigen Niveau. Auch wenn Roehler der narrative Handel mit strahlenden Signifikanten nicht gegeben ist, kommt es doch immer wieder zu glitzernden Klein- oder Subereignissen, »schönen Stellen«, die bei einem jüngeren Künstler ein Versprechen wären. Es zeigt sich ein bemerkenswerter Scharfsinn für das Erotische in sozialen Verhältnissen und die sexuelle Grundlegung aller Handlungen, außerdem ein boshafter und satirischer Humor. Kein deutscher Filmer kann Schnöseligkeit und idiosynkratisches Verhalten besser inszenieren, niemand besser ältere Menschen als begehrte zeigen. Zu den schönsten dieser Stellen gehören Kontaktmomente zwischen Figuren, die bis an den Rand des Halluzinatorischen gehen.

Vier, fünf Stellen, jeweils kaum mehr als einen Augenblick lang, machen bestimmt keinen Sommer, sind aber auch nicht nichts. Die Frage: Warum Fassbinder jetzt? beantworten sie aber nicht.