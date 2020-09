Weiter geht’s

Florian Boillot »Letzte Station« – Ausstellungsbild vom Dienstag

In der gut gefüllten Ladengalerie dieser Zeitung sprach deren langjähriger Chefredakteur Arnold Schölzel am Dienstag abend über die aktuelle Ausstellung »Portbou 1940« – eine fotografische Spurensuche am Ort der letzten Tage Walter Benjamins. Die Bilder Bernhard Schurians erinnerten, so Schölzel, daran, dass der spanische Grenzort auch »letzte Station« der literarischen und philosophischen Epoche war, die Benjamin repräsentierte. Der Kampf gegen Imperialismus und Faschismus, der diese Epoche prägte, geht weiter. Die Ausstellung wurde bis 30. Oktober verlängert. (jW)