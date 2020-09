© rbb/Daniel Porsdorf »Die Gefahr ist groß, dass ich über den Tisch kotze«: Kurt Krömer hat Erika Steinbach zu Gast

Freund oder Feind

Ein Krimi aus Passau

Weil die ehemalige LKA-Kommissarin Frederike Bader in einem Prozess gegen den Chef einer Gang ausgesagt hat, kommt sie im Rahmen des Zeugenschutzprogramms in die Drei-Flüsse-Stadt. Nach einem Zwischenfall in einem Supermarkt droht ihre Tarnung aufzufliegen. Offenbar war der Vorfall inszeniert. Und es lauert ein Killer auf sie, da wird es in Passau eben eng. D 2020.

Das Erste, 20.15 Uhr

Scobel

Angst frisst Verstand

In Coronazeiten haben nicht nur Mythen Konjunktur: Angst kommt hoch, klar, aber vor allem doch Wut darüber, wie die Mittel zur Pandemiebekämpfung verteilt werden. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft weiche einem pessimistischen Weltbild, heißt es im Pressetext zur Sendung. Insbesondere im TV ist das bestimmt angebracht.

3sat, 21.00 Uhr

Chez Krömer

Eine Wiederholung, aber macht auch beim zweiten Mal noch Spaß: Kurt Krömer begrüßt in gewohnt herzlicher Art Erika Steinbach. Nach einer halben Stunde des Verhörs: »Frau Steinbach, die Show ist zu Ende. Wir müssen Sie jetzt abschieben.«

One, 21.30 Uhr

Monitor

Themen: Rassismus in der Polizei, EU-Migrationszynismus, Altmaier als Klimaretter und »Querdenken«. Kann spannend werden.

Das Erste, 21.45 Uhr

Odysso – Wissen im SWR

Gefährliches Erbe – Wohin mit dem Atommüll?

Kernkraftwerke haben den gefährlichsten Müll der Geschichte produziert, hochradioaktives Material aus alten Brennstäben. Jetzt muss man sich und nachfolgende Generationen davor schützen. Der Müll ist noch viele hunderttausend Jahre radioaktiv und muss für eine Million Jahre sicher verwahrt sein – ein völlig absurder Zeitraum, den niemand planerisch erfassen kann. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung legte nun einen ersten Zwischenbericht zur Endlagersuche vor. D 2020.

SWR, 22.00 Uhr

Menschen hautnah

Weiblich, obdachlos, unsichtbar: Frauen zwischen Straße und Notunterkunft

Schätzungen zufolge sind 56.000 Frauen in Deutschland obdachlos. Die Gründe dafür sind vielfältig: Steigende Mietpreise, Trennung, Jobverlust und Krankheit gehören dazu. Ein Filmteam traf Betroffene. Das ist gut und wichtig.

WDR, 22.45 Uhr