Russland: Start des größten Manövers 2020

Astrachan. Russland hat im Kaukasus seine Armee für das größte Militärmanöver in diesem Jahr in Stellung gebracht. An der bis Sonnabend angesetzten internationalen Übung beteiligen sich maximal 12.900 Soldaten unter anderem aus China, Pakistan, Belarus, Armenien und Myanmar. In das Manöver »Kaukasus 2020« unter Leitung des russischen Generalstabs sind rund 80.000 Menschen involviert. »Die Übung trägt keinen aggressiven Charakter«, sagte Russlands Vizeverteidigungsminister Nikolai Pankow schon vor dem offiziellen Start am Montag auf dem Truppenübungsplatz Kapustin Jar im Gebiet Astrachan an der Wolga. Das Manöver gilt aus Sicht Moskauer Verteidigungspolitiker nicht zuletzt als eine Reaktion auf ähnliche Übungen der NATO in russischer Nachbarschaft. (dpa/jW)