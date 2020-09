Israel: Festnahmen bei Demo gegen Netanjahu

Tel Aviv. Die israelische Polizei hat in Jerusalem bei neuerlichen Protesten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu elf Menschen vorläufig festgenommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, wurden ihnen Störung der öffentlichen Ordnung und Sperrung von Straßen vorgeworfen. Mindestens 3.000 Menschen hatten am Sonntag abend gegen Netanjahu und dessen Coronakrisenmanagement protestiert. Der 70jährige hatte unter anderem vorschnelle Lockerungen eingeräumt. Der Regierungschef wird von den Demonstranten auch kritisiert, weil ein Korruptionsprozess gegen ihn läuft. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Die Teilnehmerzahl war geringer als bei früheren Demonstrationen gegen Netanjahu, da das Land sich angesichts jüngster Coronarekordzahlen in einem Lockdown befindet. (dpa/jW)