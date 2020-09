Schweden schnürt Rekordkonjunkturpaket

Stockholm. Die schwedische Regierung will die heimische Wirtschaft mit Rekordhilfen aus der Coronakrise führen. Für 2021 soll ein Konjunkturprogramm mit Mitteln in Höhe von 105 Milliarden Kronen (rund 10,1 Milliarden Euro) geschnürt werden, kündigte sie am Montag an. Es sieht Steuersenkungen und staatliche Mehrausgaben vor. Im laufenden Jahr erwartet die Regierung einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 4,6 Prozent, womit Schweden besser durch die Krise käme als viele andere Länder. (Reuters/jW)