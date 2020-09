Geburtstag im Krankenhaus

Opernstar Anna Netrebko ist wegen einer durch das Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung im Krankenhaus. Wie die 48jährige bei Instagram am Donnerstag mitteilte, ist sie auf dem Weg der Besserung. Netrebko hat an diesem Freitag Geburtstag und sollte aktuell in einer Inszenierung der Oper »Don Carlos« am Moskauer Bolschoi Theater auftreten. Die Oper wurde bereits abgesetzt, nachdem der Sänger Ildar Abdrasakow wegen einer Infektion mit dem Coronavirus ausgefallen war. (dpa/jW)