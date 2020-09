Nachschlag: Gefahr von links

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Proteste gegen Razzia der »Soko Linx« der sächsischen Polizei (Leipzig, 10.6.2020)

Man kennt Leipzig als Messestadt. Doch dort sollen »rechtsfreie Räume«, gar »bürgerkriegsähnliche Zustände« herrschen. Mit enormem Aufwand spürt die Polizei der »linksextremen Szene« der Stadt nach. Eine »Sonderkommission Linx« zieht alle Ermittlungen zu Delikten wie Graffitischmierereien, bei denen auch nur der Verdacht auf einen linken Hintergrund besteht, an sich. So kommen beeindruckende 335 Fälle alleine im ersten Halbjahr 2020 zustande. Zum Vergleich: Die »Soko Rex« gegen »Rechtsextremismus« bearbeitet 20 Fälle. »Drei brennende Baukräne« haben der Landespolitik die revolutionäre Gefahr verdeutlicht, die vielfach höhere Zahl der von Rechten begangenen Straftaten fällt nicht ins Gewicht. »Strukturen aufklären«, so nennt die Polizei ihr Vorgehen. Wir ahnen, wo die ausgespähten Daten politisch aktiver Menschen landen könnten: Ganz rechts. Und wenn es zu Racheakten durch Neonazis kommt, wird garantiert nicht die »Soko Rex« zuständig sein. Rechte, die gibt’s in Sachsen gar nicht. (sc)