Brandenburg: Anstieg bei häuslicher Gewalt

Potsdam. In Brandenburg wurden offiziell von März bis 22. Juli dieses Jahres 1.840 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Das waren 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsfraktion von Die Linke mit. Im Berichtszeitraum wurden auch drei Frauen getötet. In den vier Monaten vom März bis Juni dieses Jahres wurden 1.352 Anzeigen von Fällen häuslicher Gewalt erfasst, 152 mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Dazu zählen Delikte wie körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt in Familie, Ehe und Partnerschaft. (dpa/jW)