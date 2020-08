Gericht kippt Demoverbot

Fabrizio Bensch/REUTERS »Coronarebellen« demonstrieren in Berlin (1.8.2020)

Das Berliner Verwaltungsgericht hat am Freitag die Verbotsverfügung der Polizei für eine geplante Demonstration gegen die Coronapolitik gekippt. Die Veranstaltung an diesem Sonnabend könne unter Auflagen stattfinden, sagte ein Gerichtssprecher der dpa. Der Beschluss war bis jW-Redaktionsschluss jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Polizei teilte kurz nach der gerichtlichen Entscheidung per Twitter mit, sie werde ihn sich »im Detail« anschauen und eine Beschwerde prüfen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung für den Fall einer juristischen Niederlage in erster Instanz gesagt, das Land Berlin wolle das Oberverwaltungsgericht anrufen.

Das Verwaltungsgericht begründete seine Entscheidung nach Angaben des Sprechers damit, dass keine Voraussetzungen für ein Verbot vorlägen. Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Veranstalter hätten ein Hygienekonzept vorgelegt. Das Land habe nicht darlegen können, dass es nicht eingehalten werden solle. Auflagen für die Demo seien nicht hinreichend geprüft worden.

Laut Sprecher wurde den Veranstaltern die Auflage erteilt, den Standort der Hauptbühne etwas zu verschieben, damit genügend Platz ist. Zwischen Videowänden muss ein Mindestabstand von 300 Metern bestehen. Zudem müsse der Veranstalter durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner sicherstellen, dass Teilnehmer der Kundgebung Mindestabstand einhalten. Eine Maskenpflicht gehört demnach nicht zu den Auflagen. Um diese oder ein endgültiges Demoverbot durchzusetzen, kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) an, Tausende Beamte aus mehreren Bundesländern und vom Bund zusammenzuziehen.

Zu der Kundgebung an diesem Sonnabend in Berlin hatte die Initiative »Querdenken 711« aus Stuttgart 22.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor angemeldet. Die Versammlungsbehörde hatte diese größere Demonstration und weitere kleinere Veranstaltungen am Mittwoch verboten (siehe jW vom Donnerstag). Begründet wurde das damit, dass durch die Ansammlung Zehntausender Menschen – oft ohne Mund-Nase-Bedeckung und ohne Abstand – ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung entstehe. (dpa/jW)