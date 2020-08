Luftbuchung am Airport

Christian Mang/REUTERS Beim Hauptstadtflughafen wird noch während des Probebetriebs der Rotstift angesetzt

Der Berliner Hauptstadtflughafen ist noch nicht eröffnet, da werden schon die ersten Kürzungsrunden eingeläutet. »Wir werden in den nächsten Jahren etwa 400 Arbeitsplätze abbauen«, kündigte Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg an. Dies solle sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen. Bei dem staatlichen Unternehmen werden danach noch 1.700 bis 1.800 Menschen arbeiten. Schon in diesem Jahr sinke die Mitarbeiterzahl um 124, sagte Daldrup. Zwischen 50 und 60 Millionen Euro würden im Unternehmen eingespart. Im nächsten Jahr sollen es 200 Millionen Euro sein. Gleichzeitig benötige das Unternehmen für 2021 Hilfe in Höhe von 375 Millionen Euro von seinen Eigentümern. Das sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund.

Ob das ausreichen wird, ist ungewiss: Der RBB hatte Mitte August darüber berichtet, dass der FBB nach Inbetriebnahme des neuen Flughafens ein finanzielles Desaster drohen könnte. Der Grund hierfür war eine Studie, die im »Unterausschuss Beteiligungsmanagement und -controlling« des Berliner Abgeordnetenhauses vorgestellt wurde. Die Studienautoren waren zu dem Ergebnis gekommen, dass der Flughafengesellschaft wegen der bislang knapp sechs Milliarden Euro Baukosten und unklarer Abschreibepraktiken eine bilanzielle Überschuldung drohe. Und weil die Gesellschaft nur geringe Einnahmen habe, könnte ihr das Geld zum Bezahlen von Rechnungen ausgehen.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete am Donnerstag von einem erheblichen Loch in den Finanzen der Flughafengesellschaft. Bislang konnte nicht aufgeklärt werden, wohin das Geld verschwunden ist. Es geht dabei unter anderem um 352 Millionen Euro, die im Konzernabschluss 2019 als »Bestellobligio« aus erteilten Investitionsaufträgen und Beraterverträgen aufgeführt sind. Im Vergleich zum Jahr 2018 hat sich dieser Wert dem Bericht zufolge verdoppelt.

Woraus sich die Summe letztlich zusammensetzt, wollte unter anderem der haushaltspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Sven-Christian Kindler, wissen. Ende Juni hatte er eine entsprechende Anfrage an die Bundesregierung gestellt und keine Antwort erhalten. Wie bei anderen ähnlichen Anfragen auch berief sich die Bundesregierung auf »die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen« und verweigerte die Auskunft.

Gegenüber Kindler wurde die Ablehnung auch so begründet: »Ferner hat die FBB mitgeteilt, dass bei ihr keine Zusammenstellung der geforderten Informationen vorliege«. Die notwendigen Unterlagen seien nur mit erheblichem Personal- und Zeitaufwand zusammenzutragen. Man rechne mit rund 200 Arbeitsstunden, da die Informationen aus unterschiedlichen Systemen manuell herausgearbeitet werden müssten.

Dass »die FBB die nötigen Daten nicht vorliegen hat, sondern erst erheben und zusammenstellen muss«, erwecke erhebliche Zweifel an der Rechnungslegung und am internen Controlling des Unternehmens, kommentierte Kindler dem Bericht zufolge die Antwort. Jedes gut aufgestellte Unternehmen wisse tagesaktuell, wieviel Geld es für welche Leistungen ausgeben müsse. Offenbar sei die »Geschäftsführung der FBB heillos überfordert«.

Eine parlamentarische Kontrolle der Finanzen sei aufgrund der Weigerungen nicht möglich, sagte Kindler weiter. Angesichts eines möglichen Bedarfs Hunderter Millionen Euro der Steuerzahler, »sind wir in einer solchen Situation nicht weiter bereit, der Gesellschaft auch nur einen weiteren Cent zu überweisen«.

Die Bundesregierung hatte im Juni auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion geantwortet, dass die FBB für die Jahre 2021 bis 2024 einen Finanzierungsbedarf von 792 Millionen Euro ausweise. Die Hälfte davon soll von ihren drei Gesellschaftern – und damit letztlich vom Steuerzahler – aufgebracht werden.

Die Firmenleitung sah sich dagegen gut aufgestellt. Laut RBB-Bericht hatte auch die Ratingagentur Moodys der FBB ein stabiles A1-Rating bescheinigt. Moodys hatte allerdings eingeschränkt: Aufgrund der hohen Schulden und der zu erwartenden geringen Einnahmen bekomme die FBB dieses Rating nur, wenn die Gesellschafter das Unternehmen weiterhin stützen. Würden die Steuerzahler nicht alle Defizite abdecken, also ohne die Bürgschaften und Kredite der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Bundes, läge die Bewertung der FBB nur auf Ramschniveau, so der RBB.