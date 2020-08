Kritik an Plänen zu Lebensmittelkontrollen

Berlin. Amtstierärzte, Lebensmittelkontrolleure und die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisieren die Pläne der Bundesregierung zu Kontrollen in Lebensmittelbetrieben und forderten am Freitag den Bundesrat auf, Änderungen an der entsprechenden Verwaltungsvorschrift zu verhindern. Geplant ist, die Mindestzahl der Routinekontrollen zu senken. Damit sollen Kapazitäten für genauere Prüfungen von »Problembetrieben« frei werden. Plankontrollen würden um bis zu 30 Prozent reduziert, sagte der Präsident des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte, Holger Vogel. Das Kabinett hat dem Vorschlag schon zugestimmt.(dpa/jW)