Coca-Cola kündigt Entlassungen an

Atlanta. Der US-Getränkehersteller Coca-Cola will im Zuge einer großangelegten Neuorganisation seiner Geschäfte Tausende Stellen streichen, wie das Unternehmen am Freitag in Atlanta mitteilte. In einem ersten Schritt sollen bis zu 4.000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten sowie Kanada und Puerto Rico Abfindungsangebote unterbreitet werden. Ein ähnliches Programm solle später auch in anderen Ländern angeboten werden. Die geplanten Kürzungen bezifferte Coca-Cola auf 350 bis 550 Millionen Dollar, umgerechnet derzeit etwa 296 bis 465 Millionen Euro. (dpa/jW)