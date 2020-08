Mehr Waldbrände in Amazonasgebiet

Rio de Janeiro. Die Zahl der Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet im Juli ist im Vergleich zum Vorjahresmonat drastisch gestiegen. Wie die brasilianische Weltraumagentur INPE am Sonnabend mit Verweis auf Satellitenbilder mitteilte, gab es im Juli dieses Jahres 6.803 Waldbrände in der Region, im Vorjahresmonat waren es 5.318. Allein am 30. Juli waren mehr als tausend Waldbrände zu erkennen, erklärte INPE. Es handele sich um die höchste Zahl an Waldbränden an nur einem Tag im Juli seit 15 Jahren. Auslöser der vernichtenden Feuer sind häufig illegale Brandrodungen. (AFP/jW)