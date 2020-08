Todesurteil gegen Bostoner Attentäter aufgehoben

New York. Ein Bundesberufungsgericht in den USA hat das Todesurteil gegen den Attentäter Dschochar Zarnajew, der am 15. April 2013 einen Anschlag auf den Bostoner Marathonlauf verübte, aufgehoben. Das Gericht in der Ostküstenmetropole Boston schickte am Freitag den Fall an ein untergeordnetes Gericht zurück, um in einer weiteren Urteilsanhörung über ein neues Strafmaß zu entscheiden. Selbst wenn die Aufhebung des Todesurteils nach erneuter Prüfung bestätigt werden sollte, würde Zarnajew zumindest zu lebenslanger Haft verurteilt werden, erklärte das Berufungsgericht. (AFP/jW)