Feuerpause in Afghanistan hält weiter

Kabul. Die dreitägige Feuerpause in Afghanistan zwischen der Regierung und den aufständischen Taliban scheint auch am letzten Tag der Vereinbarung zu halten. Am Sonntag meldeten die Behörden keine größeren Anschläge in dem Land. Die Regierung und die Taliban versuchen seit Monaten, Friedensgespräche zu beginnen, um den seit vielen Jahren andauernden Krieg in Afghanistan zu beenden. Das Schweigen der Waffen war von beiden Seiten anlässlich des islamischen Opferfestes Eid Al-Adha angekündigt worden. Es ist erst die dritte offizielle Feuerpause in Afghanistan in 19 Jahren Krieg.(AFP/jW)