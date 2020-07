Mit 24 schon Musikdirektor

Der 24 Jahre alte Österreicher Patrick Hahn wird neuer Generalmusikdirektor in Wuppertal. Ab der Spielzeit 2021/22 folge Hahn auf die jetzige Amtsinhaberin Julia Jones, teilten die Wuppertaler Bühnen am Freitag mit. Jones hatte Ende 2019 bekanntgegeben, dass sie die Leitung des Orchesters mit 90 Musikern nicht verlängern wolle. Hahn, der nach Angaben der Wuppertaler Bühnen jüngster Generalmusikdirektor in Deutschland wird, ist Dirigent, Komponist und Pianist. Er hat diverse Preise gewonnen und unter anderem mit den Münchner Philharmonikern, dem Gürzenich-Orchester Köln, der Dresdner Philharmonie und der Staatsoper Hamburg zusammengearbeitet. In Wuppertal habe der junge Künstler im Januar 2020 bei einem Dirigat »einen phänomenalen Eindruck« hinterlassen, erklärten die Bühnen. Neben seiner Arbeit in der Klassik habe Hahn großes Interesse an der Musik des österreichischen Chansonniers Georg Kreisler (1922–2011) sowie an Jazzmusik. Als Jazzpianist hat er ebenfalls Preise gewonnen. »Ich freue mich ungemein, mit einem derart motivierten, hochklassigen und versatilen Klangkörper eine aufregende Reise zu beginnen«, erklärte der in Graz geborene Hahn. (dpa/jW)