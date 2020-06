Neue Schweinegrippe in China entdeckt

Beijing. Chinesische Wissenschaftler haben vor einem neuen Grippevirus gewarnt. Dieses habe Potential für eine Pandemie, hieß es in der Studie, die in dem amerikanischen Wissenschaftsmagazin PNAS am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Das Virus, das bei Schweinen in China entdeckt worden sei, sei für Menschen zunehmend ansteckend geworden. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte am Dienstag: »China verfolgt die Entwicklungen in dieser Angelegenheit genau. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung eines jeglichen Virus zu verhindern«. (Reuters/jW)