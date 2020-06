Sudan: Demonstrationen für politische Reformen

Khartum. Zehntausende Menschen haben im Sudan für mehr politische Reformen demonstriert. Sie forderten bei ihren Protesten am Dienstag in der Hauptstadt Khartum unter anderem, dass alle »Ziele der Revolution« vom vergangenen Jahr umgesetzt werden, ein Parlament etabliert wird und die Einsatzkräfte reformiert werden. Zudem verlangten sie Gerechtigkeit für die während der Proteste im vergangenen Jahr von Armee und Polizei getöteten Demonstranten. Die Demonstrationen am Dienstag fanden anlässlich des 31. Jahrestags des Putsches statt, der den ehemaligen Präsidenten Omar Al-Baschir an die Macht gebracht hatte. Dieser regierte das Land, bis er im April 2019 im Zuge monatelanger Massenproteste von der Armee gestürzt wurde. Seitdem regiert ein Übergangskabinett aus Militärs und ziviler Opposition. (dpa/jW)