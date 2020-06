Zahl der Jobs mit Mindestlohn gestiegen

Wiesbaden. In Deutschland ist die Zahl der Jobs gestiegen, in denen der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wurde. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom Montag galt er im April 2019 für gut 1,4 Millionen Beschäftigte. Im Vorjahr waren es nur 383.000 solcher Tätigkeiten gewesen. Weiterhin wurden im April 2019 aber auch noch fast 530.000 Erwerbsverhältnisse registriert, in denen weniger als der Mindestlohn gezahlt wurde. (dpa/jW)