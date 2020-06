Festnahme nach Feuer an Reichstagsfenster

Berlin. Nach dem Brand an einer Spanplatte am Berliner Reichstagsgebäude hat sich nach Polizeiangaben am Montag eine Frau selbst gestellt. Ein politisches Motiv sei demnach zunächst nicht erkennbar. In der Nacht zu Montag hatte laut Feuerwehr eine kleine Fläche einer Spanplatte an einem Fenster an der Ostseite des Gebäudes Feuer gefangen. Der Brand wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Da das Reichstagsgebäude unter besonderem Schutz steht, wurden zunächst mehr Feuerwehrleute gerufen, als letztendlich nötig waren, hieß es. (dpa/jW)